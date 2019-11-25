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Встреча Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым
Сотрудничество на российском векторе. О нем тоже сегодня шла речь во Дворце Независимости. Так, Беларусь предлагает Калининградской области расширить контакты в промышленной сфере и строительстве. Наша страна готова наладить сборку электробусов в регионе. Это прозвучало на встрече Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
По словам главы региона, есть большой интерес к белорусским стройматериалам и специалистам. Только за последний год стали закупать на 50 % больше отечественной продукции. Однако прочная дружба и крепкие исторические связи позволяют рассчитывать на большее.
Калининградская область - самый западный регион России, эксклав между Польшей и Прибалтикой.
У Беларуси и региона установились твердые экономические отношения. Так, за первые девять месяцев года наторговали на 260 миллионов долларов. Мы поставляем цемент, рыбу, мясо, молочные продукты, а также соевое и рапсовое масло. Ключевые позиции импорта - телевизоры, полотенца из бумаги, а также легковые автомобили.
Отметим, что в Калининградской области по лицензии собираются ведущие мировые марки автомобилей: BMW, "Хёндай" и КИА, причем в производстве используются и белорусские технологии. Там же работает дилерская сеть наших производителей мебели, обуви и строительных материалов.
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