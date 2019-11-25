Встреча Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Сотрудничество на российском векторе. О нем тоже сегодня шла речь во Дворце Независимости. Так, Беларусь предлагает Калининградской области расширить контакты в промышленной сфере и строительстве. Наша страна готова наладить сборку электробусов в регионе. Это прозвучало на встрече Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам главы региона, есть большой интерес к белорусским стройматериалам и специалистам. Только за последний год стали закупать на 50 % больше отечественной продукции. Однако прочная дружба и крепкие исторические связи позволяют рассчитывать на большее.







