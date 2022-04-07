3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вступил в силу протокол о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
Протокол о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС вступил в силу. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Документ устанавливает основы функционирования общего рынка, определяет его участников, инфраструктурные организации, а также компетенции органов союза. Особое внимание уделено развитию рыночных механизмов торговли, которые обеспечат недискриминационные условия и транспарентные цены. Кроме того, документ даст возможность оптовым продавцам и покупателям электроэнергии заключать договоры с участниками из других стран союза. При этом для запуска общего рынка еще предстоит выполнить ряд мероприятий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе