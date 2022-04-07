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Вступил в силу протокол о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Протокол о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС вступил в силу. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Документ устанавливает основы функционирования общего рынка, определяет его участников, инфраструктурные организации, а также компетенции органов союза. Особое внимание уделено развитию рыночных механизмов торговли, которые обеспечат недискриминационные условия и транспарентные цены. Кроме того, документ даст возможность оптовым продавцам и покупателям электроэнергии заключать договоры с участниками из других стран союза. При этом для запуска общего рынка еще предстоит выполнить ряд мероприятий.

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