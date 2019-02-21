3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вступили в силу новые правила для торговли и общепита
По сути, они продолжают вектор, который задан Декретом о развитии предпринимательства и указом по развитию бизнеса на селе. Самое главное - перечень правил 4-летней давности сокращен на четверть. Это еще один шаг по либерализации бизнеса. Например, дневной режим работы магазина можно не согласовывать с местной администрацией. А рестораторы могут сами устанавливать правила поведения в своих заведениях. Подробнее Светлана Лукьянюк.
Торговать и покупать с сегодняшнего дня будем по-новому. В продуктовых магазинах цены за литр и килограмм уже прописаны обязательно. Раньше это была рекомендация. Все для того, чтобы покупателей уберечь от хитростей производителей. Не секрет, что многие вес упаковки уменьшают, а цена якобы не меняется. Быстро просчитать, что выгоднее брать, сразу сложно. Теперь все точно перед глазами.
Ценники многие магазины начали дополнять еще в прошлом году. Так что все сделали постепенно. Никаких форс-мажоров нет. Все сыпучие, йогурты и даже пельмени подсчитаны. Цены две - одна за определенную упаковку, ниже - за килограмм. Исключение только тогда, когда фасовка меньше 50 граммов или миллилитра.
Такое нововведение потребители только приветствуют. Прописывать по-новому за литр и килограмм теперь нужно и торговцам автолавок, павильонов и на интернет-сайтах. А платить за товар на кассе только по ценнику, а в кафе - по прейскуранту меню. И ни на копейку больше. Никакие отговорки, что не успели переписать, не пройдут. Это еще один шаг по защите прав потребителей. Если покупатель пожелает, то его тяжелый крупногабаритный товар донесут и до авто на стоянке. А вот мест, где бытовую технику можно продавать, стало больше. Теперь не только в магазинах и павильонах, а и в киосках и даже на колесах.
Качественная упаковка также теперь обязанность магазина. Она бесплатная, ведь иногда товар поставляют в больших ящиках и его фасуют. Здесь что предложит сам магазин. Главное, чтобы она не развалилась и не испортила покупку.
С сегодняшнего дня разрешили предлагать пассажирам поездов и электричек покупать продукты питания, скажем, мороженое, и даже самостоятельно приготовленные. Главное - не нарушать условия хранения. Это еще одна ниша для предпринимателей.
И еще одна новация - правила поведения и даже дресс-код для своих посетителей владелец ресторана или кафе определяет сам. Сообщает об этом на стендах у входа и на сайте заведения.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера