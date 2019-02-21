Вступили в силу новые правила для торговли и общепита

По сути, они продолжают вектор, который задан Декретом о развитии предпринимательства и указом по развитию бизнеса на селе. Самое главное - перечень правил 4-летней давности сокращен на четверть. Это еще один шаг по либерализации бизнеса. Например, дневной режим работы магазина можно не согласовывать с местной администрацией. А рестораторы могут сами устанавливать правила поведения в своих заведениях. Подробнее Светлана Лукьянюк.

Торговать и покупать с сегодняшнего дня будем по-новому. В продуктовых магазинах цены за литр и килограмм уже прописаны обязательно. Раньше это была рекомендация. Все для того, чтобы покупателей уберечь от хитростей производителей. Не секрет, что многие вес упаковки уменьшают, а цена якобы не меняется. Быстро просчитать, что выгоднее брать, сразу сложно. Теперь все точно перед глазами.

Ценники многие магазины начали дополнять еще в прошлом году. Так что все сделали постепенно. Никаких форс-мажоров нет. Все сыпучие, йогурты и даже пельмени подсчитаны. Цены две - одна за определенную упаковку, ниже - за килограмм. Исключение только тогда, когда фасовка меньше 50 граммов или миллилитра.

Такое нововведение потребители только приветствуют. Прописывать по-новому за литр и килограмм теперь нужно и торговцам автолавок, павильонов и на интернет-сайтах. А платить за товар на кассе только по ценнику, а в кафе - по прейскуранту меню. И ни на копейку больше. Никакие отговорки, что не успели переписать, не пройдут. Это еще один шаг по защите прав потребителей. Если покупатель пожелает, то его тяжелый крупногабаритный товар донесут и до авто на стоянке. А вот мест, где бытовую технику можно продавать, стало больше. Теперь не только в магазинах и павильонах, а и в киосках и даже на колесах.

Качественная упаковка также теперь обязанность магазина. Она бесплатная, ведь иногда товар поставляют в больших ящиках и его фасуют. Здесь что предложит сам магазин. Главное, чтобы она не развалилась и не испортила покупку.

С сегодняшнего дня разрешили предлагать пассажирам поездов и электричек покупать продукты питания, скажем, мороженое, и даже самостоятельно приготовленные. Главное - не нарушать условия хранения. Это еще одна ниша для предпринимателей.