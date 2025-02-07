ВТБ (Беларусь) повысил стабильный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) по национальной шкале до уровня byAAА и ruA- согласно российской оценке со стабильным прогнозом.

Агентство отмечает, что рейтинг банка определяется приемлемыми рыночными позициями, высокой рентабельностью бизнеса и адекватным уровнем ликвидности. ВТБ (Беларусь) показывает сбалансированный профиль фондирования, поддерживает надежное качество активов и гарантийного портфеля, а также соблюдает высокие стандарты корпоративного управления. На рейтинговую оценку позитивно влияет возможность получения поддержки от головной организации.

ВТБ (Беларусь) является системообразующим банком республики. Сеть его отделений представлена 19 офисами и 78 кредитными центрами. Банк обслуживает в стране почти 1 млн розничных и 17 тыс. корпоративных клиентов.

Конкурентные позиции банка укрепляются за счет улучшения показателей диверсификации бизнеса и высокой узнаваемости бренда среди клиентов. В сообщении подчеркивается, что объем активов, связанных с аффилированными структурами, поддерживается на низком уровне, что оказывает положительное влияние на рейтинговую оценку.

Факт Кредитный рейтинг является важным показателем эффективности банка как на национальном, так и на международном уровне. Его повышение свидетельствует о росте финансовой устойчивости и надежности банка, подтверждая его способность выполнять обязательства и укрепляя доверие клиентов и партнеров.

"За 2024 год рентабельность капитала составила 15 %, а операционная эффективность достигла 39 %. В рамках нашей стратегии мы продолжим поддерживать эти показатели путем увеличения кредитного портфеля для клиентов всех сегментов. Сегодня наш банк уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций республики и активно финансирует бизнес-проекты", - прокомментировал оценку рейтингового агентства финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.