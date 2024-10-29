ВТБ (Беларусь) повысил ставку по вкладам в российских рублях до 16 % годовых

ВТБ (Беларусь) повысил на 0,4-4,0 процентных пункта доходность по линейке вкладов в российских рублях в зависимости от выбранных клиентом условий. Максимальная ставка достигнет 16 % годовых и станет одной из самых привлекательных на рынке.

Наибольшую доходность можно получить по безотзывному вкладу "Мои условия онлайн" при обслуживании в дистанционных каналах на 367-1900 дней. При оформлении вклада в офисах на те же сроки ставка составит 15,9 % годовых. Оба продукта доступны с опциями капитализации или ежемесячной выплатой процентного дохода.

Ставка фиксируется на весь срок размещения с возможностью пополнения депозита без ограничения максимальной суммы.

"Депозиты в российских рублях продолжают пользоваться высоким спросом среди наших вкладчиков. За третий квартал текущего года объем депозитного портфеля в этой валюте вырос на 10 %. Увеличение дохода по сберегательным инструментам позволит клиентам эффективно инвестировать, распределяя свои сбережения в депозиты на удобных для вкладчиков условиях", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.