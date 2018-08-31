ВТО и госзакупки: плюсы и риски обсудят на семинаре в Минске

Всемирная торговая организация и госзакупки: плюсы и возможные риски для потенциальных участников обсудят на семинаре в Минске. Главное - как выйти на международный рынок со своей продукцией, какие есть преференции и как защитить своих производителей. Об основных темах сентябрьских переговоров Светлана Лукьянюк.

В конце июня Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам. Тогда наша делегация участвовала в заседании комитета в Женеве. И мы стали первой страной, у которой есть такой статус еще до вступления в ВТО. Значит, можем участвовать в дискуссиях и уже сегодня оценивать свои возможности и риски на большом рынке для наших крупных предприятий-экспортеров, которые ищут покупателей под большие объемы.

Тогда в Женеве и решили, что в сентябре Минск станет площадкой национального семинара. Организаторы - ВТО, ЕБРР и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Самое интересное для нас - новые рынки сбыта.

Уже сейчас на стадии переговоров по вступлению в ВТО будем видеть, какие преимущества дает соглашение о госзакупках, где 47 стран мира, что за рынок открывается. При этом как защитить свой и поддержать белорусских производителей, подготовить их вплоть до получения заранее необходимых сертификатов. И самое главное - мы заинтересованы покупать и импортное без посредников, экономя из гозказны.

Также на семинаре представят и наше законодательство о госзакупках. Новая редакция принята буквально этим летом. Заработает со следующего года. Сама система станет более прозрачной без изменения цены и условий тендеров.

Здесь главное сейчас - соединить воедино обязательства наши и в рамках ЕАЭС и рынка большой торговли.