ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Вторая партия американской нефти поступает на новополоцкий "Нафтан"

Танкерная нефть поступает на НПЗ Новополоцка

Из американской нефти белорусские переработчики получат бензин, дизельное топливо, мазут и другие продукты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все