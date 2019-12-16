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Вторая половина декабря - традиционно самая горячая пора на рынке жилой недвижимости

Вторая половина декабря традиционно самая горячая пора на рынке жилой недвижимости. Первые две недели января будут провальными по числу сделок, а в текущий период наоборот происходит резкий рост количества регистраций договоров купли-продажи.

Одним из мейнстримов минувшего года стала нарастающая застройка ближайших к Минску городов. Жилье там ничем не уступает по качеству, но квадратный метр значительно дешевле. А добраться на работу не на много дольше, чем из спального района Минска.

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