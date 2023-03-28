Второй блок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности

Второй энергоблок БелАЭС выведен на минимальный уровень мощности - это 1 процент от номинальной. С этого момента начался жизненный цикл реакторной установки, сообщает профильное ведомство.

Следующий этап проекта - энергетический пуск, то есть подъем мощности реакторной установки до 40 % и выше с первым пробным включением блока в сеть и последующими испытаниями в разных режимах.