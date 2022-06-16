Второй день экономического форума в Питере начался с подписания контрактов

Более 16 тысяч наименований различных комплектующих, которыми комплектуют технику всех фактически белорусских производителей и российских производителей. Параллельно мы сегодня ведем разработку еще пяти тысяч различных комплектующих. Независимо от этого, так как у нас модельный ряд достаточно разнообразный, отдельные машины у нас 100 % локализованы в рамках Союза России и Беларуси, но отдельные, новые машины включали в себя где-то 30 % комплектующих наукоемких из высокоразвитых стран. Мы выработали программу импортозамещения.



Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга