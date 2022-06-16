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Второй день экономического форума в Питере начался с подписания контрактов
Второй день экономического форума в Питере стартовал с подписания контрактов. Санкции - пора возможностей, это на деле доказали наши предприятия. Тесное и продуктивное сотрудничество с российскими регионами только начинается. Впереди масса планов и проектов. Об этомрассказал Александр Шакутин.
Более 16 тысяч наименований различных комплектующих, которыми комплектуют технику всех фактически белорусских производителей и российских производителей. Параллельно мы сегодня ведем разработку еще пяти тысяч различных комплектующих. Независимо от этого, так как у нас модельный ряд достаточно разнообразный, отдельные машины у нас 100 % локализованы в рамках Союза России и Беларуси, но отдельные, новые машины включали в себя где-то 30 % комплектующих наукоемких из высокоразвитых стран. Мы выработали программу импортозамещения.
Также белорусское предприятие амулетов подписало контракт с Башкортостаном, впереди масса других планов.
Мы будем развивать сотрудничество в области мясо-молочного животноводства. Мы хотим технологии Беларуси перенести к нам в Хабаровский край, построить пока одну пилотную ферму. Плюс будем наращивать закупки продовольствия, они растут. Продукция очень качественная, которую выпускают селяне Беларуси. И машиностроение: МАЗы, БелАЗы наши предприниматели закупают, причем много.
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