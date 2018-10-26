Второй день I Форума регионов Беларуси и Украины: обсуждение на высшем уровне

Вклад в достижение товарооборота в 8 миллиардов долларов внесут регионы. В Гомеле в эти минуты продолжает свою работу I Форум регионов Беларуси и Украины. Во второй день уже подписано 6 соглашений. Обсуждать сотрудничество сегодня будут и на высшем уровне. Участие в пленарном заседании примут президенты двух стран Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

На связи со студией из Гомеля Ольга Анищенко (прямое включение). В эти дни Гомель почетно представляет без малого весь региональный потенциал Беларуси и нашей южной соседки - Украины. Все самое лучшее, проверенное временем, и, конечно, последние разработки (акцент именно на них!) демонстрируют и на открытой выставочной площадке в центре города, и в крытых павильонах, куда привезли все самое вкусное. Ну а как использовать возможности регионов в полной мере, в эти минуты обсуждают деловые круги, промышленники, руководители предприятий и многочисленные правительственные делегации. С утра здесь открыто пленарное заседание. Гомель объединил представителей 17 областей Украины. Направлений, где страны готовы кооперировать усилия, немало. Это подтвердил накануне бизнес, а сегодня об этом с трибуны говорят и дипломаты, и члены правительства.

Увеличивать взаимное присутствие на рынках готовы и по сельскохозяйственной линии, и в энергетике, образовании, туризме. Но главный вектор – это, конечно, машиностроение. К тому же запросы Украины сегодня высоки. Странам стоит кооперироваться в промышленности. Такой акцент сегодня делает украинский вице-премьер. Крупная кооперация нужна, чтобы выходить на новые рынки стран Европейского союза. В этом поможет и высокое качество белорусских и украинских товаров.

И над этим уже активно будут работать, что называется, на местах. Какие задачи еще предстоит решать двум странам? Предлагаю послушать комментарий главы Белорусской торгово-промышленной палаты (видео).

И уже сегодня партнеры скрепляли договоренности на бумаге. Шесть новых документов в копилке. Между Брестом и Ровенской областью, а также с Запорожьем. Этот регион к тому же договорился о сотрудничестве еще и с Могилевом. Минская область также нашла себе новых компаньонов.