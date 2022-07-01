ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Второй день IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно - деловые контакты и диалоговые площадки продолжаются

Более 60 договоров о сотрудничестве и новые контракты на общую сумму более миллиарда долларов. Сегодня в Гродно продолжает свою работу IX Форум регионов Беларуси и России.

Форум регионов Беларуси и России

Накануне прошли десятки встреч в формате диалоговых площадок. Эксперты обсуждали роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в Союзном государстве. Унификация законодательства, совместные образовательные и экономические проекты были в центре внимания представителей органов власти и деловых кругов. В Гродно также открылась выставка продукции белорусской промышленности, где можно было познакомиться с известными во всем мире отечественными брендами. Парламентарии обсудили ход реализации 28 программ Союзного государства.

Каждая программа - это экономика наших государств, это рабочие места, это заработная плата, это, в конце концов, благосостояние людей. Они это хотят слышать, и мы должны это все развернуть. Поэтому и задается вопрос исполнителям: что требуется от законодателей, что вам мешает, какие есть препоны, в какое время это надо принять?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Не менее насыщенным будет и сегодняшний, второй, день форума. Продолжатся деловые контакты между участниками: председатель Совета Республики Наталья Качанова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведут встречу с руководителями органов власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все