Второй день IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно - деловые контакты и диалоговые площадки продолжаются

Каждая программа - это экономика наших государств, это рабочие места, это заработная плата, это, в конце концов, благосостояние людей. Они это хотят слышать, и мы должны это все развернуть. Поэтому и задается вопрос исполнителям: что требуется от законодателей, что вам мешает, какие есть препоны, в какое время это надо принять?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси