Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявил Каранкевич

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанциивведут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевична совещанииу главы государства по вопросам БелорусскойАЭС, пишет БелТА.



В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока. При этом мощность реакторной установки будет поднята до 40%. "В апреле - сентябре будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года", - рассказал Виктор Каранкевич.



Министр напомнил, что первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 года. В 2022 году он прошел первый планово-предупредительный ремонт и в настоящее время работает на номинальной мощности.

"Общая строительная и технологическая готовность второго энергоблока составляет порядка 98%. Ведутся подготовительные работы на завершающей стадии для запуска цепной реакции и вывода реакторной установки на минимально контролируемый уровень - это 1% мощности реактора", - отметил глава Минэнерго.

Как подчеркнул во время совещания Президент, радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции - приоритет из приоритетов. "Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода", - заявил Александр Лукашенко.

С момента включения первый энергоблок выработал уже более 12,5 млрд кВт.ч , что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны более $400 млн.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения.