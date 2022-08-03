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Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси - состояние техники, безопасность и условия работы проверяют профсоюзы

Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. По данным на сегодняшнее утро, собран 1 миллион 944 тысячи тонн нового урожая. По окончании рабочего дня эта цифра будет значительно выше, ведь погода на стороне аграриев. Держать темпы, безусловно, помогает сельхозтехника. Ее состояние и соблюдение правил охраны труда в эти жаркие трудовые дни проверяют профсоюзы.

Вместе со специалистами в Пуховичский район Минской области отправился корреспондент Владислав Бондарь. Во время уборочной этот пресс-подборщик забился, датчики на проблему не среагировали - и в результате погнулись детали. Их сварщик Виктор Акулич починил за полтора часа, чтобы в разгар важной кампании техника тут же вернулась в поля хозяйства "Голоцк". Поломка не самая сложная, а ведь во время подготовки к жатве решать приходилось и задачки со звездочкой.

В период жатвы каждая единица техники - винтик в огромном конвейере, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. К примеру, только этот комбайн в день может убрать до 10 гектаров земли или обмолотить 50 тонн зерна. Потому даже поломка или неисправность одной машины в общем урожае будет ощутима.

ФПБ продолжает мониторить ход уборочной кампании

Cостояние сельскохозяйственной техники, а ее в хозяйстве "Голоцк" за полсотни, во время рейдов проверяют профсоюзы. Такие инспекции работники федерации сейчас проводят ежедневно по всей стране. А во время месячника по безопасности в агропромышленном комплексе из-за нарушений уже приостановили 300 единиц техники.

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А ведь исправность техники - это и вопрос безопасности людей. Агропромышленный комплекс, как показывает статистика, самая травмоопасная отрасль в стране. Более 4 тысяч нарушений охраны труда зафиксировали профсоюзы в хозяйствах за прошлый месяц.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Работа в полях, конечно, жаркая, потому некоторые комбайнеры снимают спецодежду. Особенно, когда машины без кондиционера. Николаю Тарасевичу с техникой повезло. Говорит, для комфортной работы оборудована всем. Но на какой бы машине комбайнеры ни работали, пренебрегать средствами защиты нельзя.


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Также профсоюзы проверяют, как кормят работников и насколько соблюдают санитарные правила. Чтобы комбайнеров надолго не отрывать от жатвы, горячую еду доставляют прямо в поля.Также каждому комбайнеру выдают на рабочую смену по 2 бутылки воды. Без нее хлеборобам в горячих поляхточно не обойтись.

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