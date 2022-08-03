Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси - состояние техники, безопасность и условия работы проверяют профсоюзы

Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. По данным на сегодняшнее утро, собран 1 миллион 944 тысячи тонн нового урожая. По окончании рабочего дня эта цифра будет значительно выше, ведь погода на стороне аграриев. Держать темпы, безусловно, помогает сельхозтехника. Ее состояние и соблюдение правил охраны труда в эти жаркие трудовые дни проверяют профсоюзы.



Вместе со специалистами в Пуховичский район Минской области отправился корреспондент Владислав Бондарь. Во время уборочной этот пресс-подборщик забился, датчики на проблему не среагировали - и в результате погнулись детали. Их сварщик Виктор Акулич починил за полтора часа, чтобы в разгар важной кампании техника тут же вернулась в поля хозяйства "Голоцк". Поломка не самая сложная, а ведь во время подготовки к жатве решать приходилось и задачки со звездочкой.



В период жатвы каждая единица техники - винтик в огромном конвейере, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. К примеру, только этот комбайн в день может убрать до 10 гектаров земли или обмолотить 50 тонн зерна. Потому даже поломка или неисправность одной машины в общем урожае будет ощутима.