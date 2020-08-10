Это 76 тысяч тонн углеводородов. Далее нефть доставят по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Ориентировочно 12 -13 августа первые цистерны прибудут на завод, и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку. Напомним, первый танкер с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду доставили 5 июня.