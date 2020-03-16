Второй танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в одесский порт

Очередной танкер с нефтью для Беларуси прибыл в одесский порт. На борту судна, которое вчера пришло из Новороссийска, 80 000 тонн азербайджанского сырья. Напомним, это уже вторая поставка. До конца месяца ожидаем еще один танкер по этому направлению. Общий объем в марте из Азербайджана – 250 000 тонн. Сырье предназначено для Мозырского НПЗ, куда его доставят по нефтепроводу Одесса - Броды. Система к прокачке готова. В общей сложности Беларусь получит в марте из различных источников около миллиона тонн нефти.



