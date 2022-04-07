Ввести госрегулирование цен на детскую одежду и обувь планируют в Беларуси

В Беларуси планируют расширить список социально значимых товаров. Такое решение анонсировало правительство. Речь идет в первую очередь о детской одежде и обуви. Это значит, что цены на эти товары будет регулировать государство. Для приемлемой цены на магазинной полке снизят торговую надбавку и рентабельность для производителей.



Сейчас в списке социально значимых товаров большинство позиций - это продукты питания: от молока до мясных изделий и овощей, а также белорусские лекарства. По сути, предлагаемые нововведения станут дополнительными мерами для доступности товаров для покупателя. В правительстве уверены, что выбор товаров у белорусов меньше точно не станет. Уже сегодня просчитывают все риски, в том числе масштабы весеннего сева в разрезе конкретных культур.



О продовольственной безопасности и том, повлияют ли на нее открытые границы, рассказал глава белорусского правительства (видео).

