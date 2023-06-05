ВВП Беларуси может прибавить 2,2 %. За счет чего?

ЕАБР повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2023 году. Евразийский банк развития считает, что наша экономика прибавит 2,2%. Произойдет это благодаря адаптации к введенным западными государствами ограничениям, а также восстановлению экономики нашего главного торгового партнера - России.

Также прогнозируется, что среднегодовой курс белорусской валюты в этом году составит 2 рубля 90 копеек за доллар, в следующем - 3 рубля 5 копеек, в 2025-м ожидается, что доллар будет стоить 3 рубля 17 копеек.