3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВВП Беларуси по итогам двух месяцев прибавил 4 %
По итогам первых двух месяцев нынешнего года в экономике Беларуси продолжают преобладать положительные тенденции. Темпы выше и прошлогодних и тех, что прописали в прогнозе. Предварительные итоги озвучили в Минэкономики.
ВВП увеличился на 4 % к такому же уровню 2023 года. Основной вклад внесли промышленность и торговля. Рост промышленного производства ускорился. Плюс семь с небольшим процентов. В лидерах продукция машиностроения, а розничный товарооборот прибавил почти 13 %. Еще один драйвер - это сельское хозяйство. Рост составил почти 7 %. Начали больше выращивать своих томатов, огурцов и зелени.
Активно восстанавливается транспортная отрасль. Причем добавляем как по грузообороту, так и по пассажирообороту. Что касается внешней торговли, темпы роста экспорта товаров и услуг пока не набирают желаемых оборотов - это 101 %. Тем не менее, обеспечено положительное сальдо. Существенно выросли продажи в страны Азии, в том числе в Китай, а также на Африканский континент.
Основные драйверы в экспорте - это рост потребительских товаров и так называемых промежуточных товаров, отметил первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун. "Мы продолжаем добавлять и продолжаем удерживать высокие темпы по физическим объемам реализованной продукции. У нас почти 113 % рост по сравнению с прошлым годом, - сказал замминистра. - Мы ожидаем, что где-то ближе к концу первого полугодия стоимостный фактор закроется, и тем самым это будет влиять на показатели экспорта. И мы ожидаем, что все-таки темпы роста экспорта будут увеличиваться при тех же физобъемах, у нас уже будут показатели гораздо лучше".
Эффективная работа экономики позволила обеспечить опережающий рост реальных доходов населения.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов