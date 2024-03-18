ВВП Беларуси по итогам двух месяцев прибавил 4 %

По итогам первых двух месяцев нынешнего года в экономике Беларуси продолжают преобладать положительные тенденции. Темпы выше и прошлогодних и тех, что прописали в прогнозе. Предварительные итоги озвучили в Минэкономики.

ВВП увеличился на 4 % к такому же уровню 2023 года. Основной вклад внесли промышленность и торговля. Рост промышленного производства ускорился. Плюс семь с небольшим процентов. В лидерах продукция машиностроения, а розничный товарооборот прибавил почти 13 %. Еще один драйвер - это сельское хозяйство. Рост составил почти 7 %. Начали больше выращивать своих томатов, огурцов и зелени.

Активно восстанавливается транспортная отрасль. Причем добавляем как по грузообороту, так и по пассажирообороту. Что касается внешней торговли, темпы роста экспорта товаров и услуг пока не набирают желаемых оборотов - это 101 %. Тем не менее, обеспечено положительное сальдо. Существенно выросли продажи в страны Азии, в том числе в Китай, а также на Африканский континент.

Основные драйверы в экспорте - это рост потребительских товаров и так называемых промежуточных товаров, отметил первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун. "Мы продолжаем добавлять и продолжаем удерживать высокие темпы по физическим объемам реализованной продукции. У нас почти 113 % рост по сравнению с прошлым годом, - сказал замминистра. - Мы ожидаем, что где-то ближе к концу первого полугодия стоимостный фактор закроется, и тем самым это будет влиять на показатели экспорта. И мы ожидаем, что все-таки темпы роста экспорта будут увеличиваться при тех же физобъемах, у нас уже будут показатели гораздо лучше".