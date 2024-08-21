ВВП Беларуси прибавит на более чем 4 %

Расходы финансирования социальной сферы увеличатся почти на 14,7 % наценки текущего года. В том числе на 1,7 млрд белорусских рублей увеличатся расходы на образование и на 1,5 млрд - на здравоохранение. На 14,7 % будут увеличены расходы на оплату труда в бюджетной сфере и составят 20,2 млрд. белорусских рублей. В планах в следующем году построить 4,5 млн кв.м жилья, в том числе с увеличением арендного на 600 тыс. кв.м.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

