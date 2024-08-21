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ВВП Беларуси прибавит на более чем 4 %
Ставка на развитие. Правительство сегодня рассмотрело прогноз на следующий год с учетом всех внутренних и внешних факторов. Ожидается, что ВВП прибавит на более чем 4 %.
Значит наша экономика будет расти выше общемировых темпов. Об этом заявил сегодня на заседании Совмина премьер Роман Головченко. Главную ставку делаем на производство, экспорт, рассчитываем и на новые рынки дальней дуги, а также инвестиции. Планируется реализация более 600 инвестпроектов, включая 134 региональных, 70 импортозамещающих и 27 интеграционных. Реализация запланированных показателей целевого сценария позволит обеспечить рост реальных денежных доходов населения не менее 4 %. А инфляцию удержать на уровне 5 %.
Будет сохранена социальная направленность бюджета.
Расходы финансирования социальной сферы увеличатся почти на 14,7 % наценки текущего года. В том числе на 1,7 млрд белорусских рублей увеличатся расходы на образование и на 1,5 млрд - на здравоохранение. На 14,7 % будут увеличены расходы на оплату труда в бюджетной сфере и составят 20,2 млрд. белорусских рублей.В планах в следующем году построить 4,5 млн кв.м жилья, в том числе с увеличением арендного на 600 тыс. кв.м.
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