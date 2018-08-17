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ВВП Беларуси в январе-июле 2018 года вырос почти на 4,5 %
ВВП Беларуси в январе-июле вырос почти на 4 с половиной процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил в текущих ценах почти 67 миллиардов рублей. Такие данные приводит Белстат. В течение полугодия прирост достигал отметки почти в 5 %, однако затем замедлялся. Сегодня показатель остается на высоком уровне, что говорит о восстановлении экономической активности. В течение 7 месяцев объемы промышленного производства превысили уровень прошлого года во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Улучшил показатели и аграрный сектор: в январе-июле продукции сельского хозяйства произведено более чем на 8 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 6 % больше прошлогоднего. Правительство прогнозирует сохранение положительной динамики и в текущем году рассчитывает на рост экономики на 3,5 %.
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