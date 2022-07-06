ВВП Беларуси за 5 месяцев потерял 3,4 %

ВВП Беларуси за пять месяцев потерял почти 3,5 %. Экономическое развитие замедлилось из-за перестройки предприятиями своих логистических маршрутов. Так комментируют в Министерстве экономики то, что главный показатель потерял в весе. Кому-то уже удалось быстро наладить новую схему доставки, кто-то еще в процессе. Поэтому объемы внешних продаж проседают, но во втором полугодии регулятор ждет прироста, который обеспечат в том числе и меры поддержки правительства.

Насколько удастся выйти в плюс, в Минэкономики пока осторожны в прогнозах, но и менять годовые ориентиры не планируют. О работе в нынешних реалиях корреспондент АТН Светлана Лукьянюк спросила у экспертов и чиновников.



Нынешний год, особенно весна - это перестройка всех бизнес-процессов. Новые покупатели, новые продукты и новые направления для продаж. Российский рынок был и остается в топе белорусских продаж. Не снижаются они и на других площадках. Временное замедление вызвано объективными причинами. Прибавку ждут и от инвестиций. Уверенность вселяют новые активные переговоры с партнерами из России. С делегациями страны-соседки переговоры в активной фазе. Чтобы поддержать своих производителей, правительство представило комплекс мер, которые бизнес ждал и сейчас активно пользуется. Готовятся и новые документы.



Актуальными остаются и пятилетние задачи по развитию экономики. Не планируют пока пересматривать и ориентиры на 2022 год. Сейчас происходит глубокая трансформация внешнеэкономической деятельности – идет переориентация торговых потоков, поэтому пик сложностей уже пройден, уверены эксперты.

