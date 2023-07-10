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"Вы сами себя губите этой захламленностью" - Лукашенко поручил в течение года навести в Могилеве порядок
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение года навести в Могилеве порядок. Об этом он заявил в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш", сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание на проблемные моменты в этом плане с борта вертолета по пути на предприятие. "Вы сами себя губите этой захламленностью", - сказал он.
Речь о том, что порой производственные территории или в районе строек содержатся в неприглядном виде, нет порядка. Задача перед руководством области и города - решить эти проблемы.
"Наводите порядок. Чтобы в течение года все было приведено в соответствие. Мобилизуйте людей, наводите порядок", - потребовал белорусский лидер.
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