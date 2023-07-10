"Вы сами себя губите этой захламленностью" - Лукашенко поручил в течение года навести в Могилеве порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение года навести в Могилеве порядок. Об этом он заявил в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш", сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на проблемные моменты в этом плане с борта вертолета по пути на предприятие. "Вы сами себя губите этой захламленностью", - сказал он.

Речь о том, что порой производственные территории или в районе строек содержатся в неприглядном виде, нет порядка. Задача перед руководством области и города - решить эти проблемы.