3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вячеслав Реут: В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма
В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма. Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут. Заявление было сделано перед началом заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. В то же время, учитывая транзитный характер страны, использование национальной финансовой системы все же возможно. Поэтому финразведка Беларуси постоянно отслеживает возможные пути прохода денег из подозрительных источников. Большой пласт работы также проводится в отслеживании финансовых потоков криптовалют. Сегодня основная проблема в этом вопросе - отсутствие единой правовой базы. Но у Беларуси есть что предложить международным экспертам.
В эти дни в Минске проходит 29 Пленарная неделя Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Сегодня в рамках форума прошел семинар по подготовке белорусских специалистов к международной оценке национальной "антиотмывочной" системы. Сам мониторинг пройдет в марте, когда Беларусь посетят оценщики ЕАГ. Результаты этой проверки повлияют на способность повышения кредитных и иных рейтингов страны.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов