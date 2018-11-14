Вячеслав Реут: В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма

В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма. Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут. Заявление было сделано перед началом заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. В то же время, учитывая транзитный характер страны, использование национальной финансовой системы все же возможно. Поэтому финразведка Беларуси постоянно отслеживает возможные пути прохода денег из подозрительных источников. Большой пласт работы также проводится в отслеживании финансовых потоков криптовалют. Сегодня основная проблема в этом вопросе - отсутствие единой правовой базы. Но у Беларуси есть что предложить международным экспертам.