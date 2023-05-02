Поиск
3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Политика
Общество
Президент
Экономика
Здоровье
Культура
Регионы
Происшествия
Технологии
Спорт
В мире
Кругозор
Телеграм новости
Промышленность
Торговля
Сельское хозяйство
Главная страница
/
Новости
/
Экономика
Выгодный проект: Нежинский горно-обогатительный комбинат должен заработать в июне 2025 года
02.05.2023
17:13
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
8 часов назад
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
17 часов назад
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
24 часа назад
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
24 часа назад
Политика
Все
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
19 часов назад
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
22 часа назад
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
12.11.2024
13:46
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
12.11.2024
13:34
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
1 час назад
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
1 час назад
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
2 часа назад
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
2 часа назад
Экономика
Все
МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке
3 часа назад
Курсы валют на 13 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к юаню
8 часов назад
ВТБ (Беларусь) повысил ставку по вкладам в российских рублях до 16 % годовых
23 часа назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
12.11.2024
11:00
"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
12.11.2024
09:55
В мире
Все
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Недавно
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
1 час назад
Украина, Молдова и Сербия не станут членами ЕС в ближайшие 5 лет
1 час назад
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
1 час назад
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Недавно
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
16 часов назад
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
16 часов назад
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
12.11.2024
11:45
Кругозор
Все
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00
Чего ждать в ноябре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.11.2024
08:00
Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00