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Выплаты по внешнему долгу и рефинансирование. Министр финансов о планах на 2023 год
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал о планах на 2023 год в отношении выплат по внешнему долгу и его рефинансирования. Об этом шла речь в беседе с журналистами перед заседанием Совета Министров, сообщает корреспондент БелТА.
"Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с Национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии. Что касается наших российских и китайских коллег, то мы с ними работаем. Думаем, что частично рефинансируем долг на российском рынке. Частично вопросы платежей по долгу решены с РФ в текущем году, часть средств перенесена на более поздние сроки", - сказал Юрий Селиверстов.
Кроме того, договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам - решил для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере. "Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в России, обратный акциз на нефть. Это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января. Обратный акциз будет приходить где-то на сумму Br1,7 млрд", - отметил министр.
Фото: БелТА
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