Выпуск еврооблигаций компании "Евроторг" назван "Лучшим дебютом на развивающихся рынках" по версии GlobalCapital

Выпуск еврооблигаций компании "Евроторг" назван "Лучшим дебютом на развивающихся рынках" по версии международного финансового портала GlobalCapital. Впервые компания из нашей страны стала обладателем престижной ежегодной премии GlobalCapital - Bond Awards, итоги которой были объявлены в конце мая в Лондоне. Наибольший интерес к ценным бумагам крупнейшего белорусского ритейлера проявили инвесторы из США, стран Евросоюза, Ближнего Востока и Азии. Рассказывает Надежда Сербиненко.

GlobalCapita" - ведущий информационный портал рынка еврооблигаций, премии которого присуждаются на основе опроса всех участников инвестиционного рынка - эмитентов, банкиров, инвесторов. Именно поэтому за звание обладателя премии среди компаний всегда разворачивается серьезная конкуренция. В этом году наряду с белорусским "Евроторгом" награды от GlobalCapital получили такие известные международные компании как Deutsche Bank, Nordea Bank и Volkswagen. Победители были объявлены в Лондоне - одном из мировых финансовых центров. Выпуск еврооблигаций компании "Евроторг" назван "Лучшим дебютом на развивающихся рынках".

"Евроопт" первый из белорусских компаний вышел на мировой рынок валютных заимствований. До этого Беларусь здесь была представлена только суверенными евробондами. Наибольший интерес к ценным бумагам проявили инвесторы из США, стран Евросоюза, Ближнего Востока и Азии.

Еврооблигации "Евроторга" показывают хорошие результаты на вторичном рынке: наблюдается постоянный интерес инвесторов, что подтверждает сильную кредитную историю компании и высокое качество ее бумаг. Сегодня во всех регионах Беларуси около 600 магазинов под брендами "Евроопт" и "Бруснічка".

Компания "Евроторг" является крупнейшим мультиформатным ритейлером в Беларуси. Торговая сеть представлена разными форматами - это и небольшие магазины шаговой доступности, и вот такие торгово-развлекательные центры. Магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" ежедневно обслуживают около 1 миллиона покупателей.