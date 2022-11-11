Выпуск техники для мелиорации - экономически выгодное направление, считает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что выпуск техники для мелиорации - экономически выгодное направление и его необходимо дальше развивать. Об этом он заявил при посещении ОАО "Амкодор-КЭЗ" в Коханово Толочинского района, пишет БелТА.

"Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное", - сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующая техника востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, в частности в России.

Президенту доложили, что предприятие развивается устойчиво. Как производство в Коханово, так и в целом холдинг "АМКОДОР". В том числе при кредитной поддержке государства реализуется ряд импортозамещающих проектов. Компания планирует наращивать инвестиции.

В частности, производство в Толочинском районе нуждается в дополнительной рабочей силе и готово нанимать людей. Один из бонусов - содействие в решении жилищного вопроса.

"Чтобы удержать людей, надо, чтобы было жилье. А сколько надо квартир сейчас?" - поинтересовался Александр Лукашенко. Ему ответили, что уже порядка 35-40.

Президент подчеркнул, что видит в производстве, как и в населенном пункте в целом, перспективы. Тем более что производство "АМКОДОРа" здесь не единственное. Например, есть деревообрабатывающее предприятие, которое реализует проект по выпуску комплектующих для современного деревянного домостроения. Инновационные подходы позволяют строить такие дома высотой до восьми этажей.

Александр Лукашенко обратил внимание на востребованность проекта, в том числе в плане экспортного потенциала. При сравнительно небольших вложениях можно получить хорошую отдачу. Опять же, задействовано местное сырье, трудовые ресурсы, реализуются цели регионального развития.

"Если видите рынок, то это надо мгновенно делать. Если нужен этот проект, мы поддержим его. Дома надо строить, - подчеркнул глава государства. - Если это проект нормальный, значит, надо его проинвестировать и построить. Тем более это рабочие места, сырье, которое мы не всегда перерабатываем".

После подробного доклада о состоянии дел в холдинге и на предприятии Александр Лукашенко посетил производство и модернизированные цеха.

ОАО "Амкодор-КЭЗ" является единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, а также траншеекопателей. Завод также производит бульдозеры, телескопические погрузчики, очистители каналов и косилки.