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В Лиде освоили выпуск уникальной продукции, которой нет аналогов в Беларуси
На лидском предприятии освоили выпуск продукции, которой нет аналогов в Беларуси. А по своим техническим характеристикам она превосходит зарубежные товары. Это конвекторные обогреватели и светодиодные лампы собственной разработки.
У истоков такой программы импортозамещения на конкретном заводе стоят молодые конструкторы, которые используют исключительно собственные разработки и только отечественные комплектующие.О конкурентном потенциале белорусских ноу-хау рассказываетЮрий Карнелович.
Инженер-конструктор Дмитрий Бобнис на конвейере лично следит за сборкой своей разработки - конвекторных обогревателей. Молодой специалист на заводе больше года, пришел по распределению. Сразу получил задачу создать совершенно новый продукт, работал, что называется, с нуля. В итоге получился уникальный конвектор, аналогов которому нет в Беларуси.
Конвекторные обогреватели - перспективная ниша на белорусском рынке
Производство электрических конвекторных обогревателей обещает стать одним из основных направлений завода. Ниша на белорусском рынке перспективная. По техническим характеристикам лидская продукция превосходит импортные аналоги. Для масштабирования производства уже готовится отдельная линия, обучаютспециалистов.
Производство электрических конвекторов в первую очередь связано с республиканской программой электрообогрева многоэтажных жилых домов. В связи с вводом в эксплуатацию атомной электростанции в последнее время проектируется и строится много домов на электрообогреве.
Об энергоэффективных системах освещения
Еще одно перспективное направление - разработка энергоэффективных систем освещения на основе светодиодных технологий. Осветительные приборы завод выпускал и ранее, но в основном из импортных комплектующих. Сегодня благодаря масштабному переоснащению лидчане сами изготавливают платы любой сложности.
Раньше нам приходилось покупать уже готовые платы, смонтированные. По сути, отверточная сборка нам не позволяла расширить ассортимент и добиться хорошего качества. В данном случае мы уже не подстраиваемся под кого-то, а разрабатываем те изделия, какие нам нужны.Уровень производства светодиодных фонарей позволяет обеспечить собственной продукцией белорусские теплицы, которые активно модернизируются благодаря государственной программе. Конструкторское бюро завода разрабатывает специальную систему освещения для конкретной культуры.
По требованию заказчика мы можем произвести данный светильник под любую культуру: светильник для выращивания роз, светильник под огуречные культуры с межрядной подсветкой, светильник под рассаду.
Качество белорусской продукции выше импортных аналогов
Качество производства лидских светильников позволяет увеличить гарантийный срок службы в два раза по сравнению с импортной продукцией. А это ключевое конкурентное преимущество.
Факт
Светодиодные фонари из Лиды постепенно завоевывают белорусский рынок.Они установлены и работают на десятках промышленных предприятий, в учреждениях и школах.
Как пример, международная трасса М6 (Минск - Гродно). Отдельные опасные участки дороги освещаются исключительно отечественными световыми приборами. За все время эксплуатации, а это несколько лет, дорожные фонари ни разу не выходили из строя.
Евгений Спургяш, главный инженер ДЭУ-55 РУП "Гродноавтодор":
При реконструкции 4 года назад автомобильной трассы М6 были установлены светодиодные фонари, которые себя показали очень хорошо. При эксплуатации не было ни одного нарекания.В год лидское предприятие производит более 2 млнразличных изделий.
Одной только светотехники здесь около 200 наименований. На ближайшую перспективу заводчане поставили для себя амбициозную задачу - полностью обеспечить своей продукцией внутренний рынок страны.
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