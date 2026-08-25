Выращивание скота: Витебск договорился о кооперации с Андижанской областью Узбекистана

Потенциал взаимодействия регионов укрепляют Беларусь и Узбекистан. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также дорожная карта на 2026-2028 годы подписана между Витебской и Андижанской областями.

Партнеры намерены расширять инвестиционное взаимодействие и развивать кооперационные связи. В перспективе - создание новых совместных промышленных и сельскохозяйственных производств. Узбекской стороне также интересны белорусские компетенции в ветеринарной формации. Намечены планы и в туризме.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Андижанская область - очень прогрессивный регион. Наши интересы здесь касаются дополнения друг друга в различных сферах хозяйства. Мы можем предложить нашу высококачественную пищевую продукцию (молочную продукцию, в том числе детское питание, сыры) и широкий спектр именно потребительских товаров, которые могут в дальнейшем продаваться в узбекской торговой сети. Также мы сегодня можем говорить о создании совместных производств - Витебский регион уже занялся этим - по выращиванию крупного рогатого скота".

Интерес взаимный. Подписаны контракты на поставку в Витебский регион узбекских овощей и фруктов. Наращивать экспорт в Андижанскую область готовы за счет белорусской качественной сельхозпродукции. Также Узбекистан заинтересован в белорусских кондитерских изделиях.