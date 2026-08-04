Выручка индустриального парка "Великий камень" за 2025 год составила более 500 тыс. долларов

Выручка индустриального парка "Великий камень" за 2025 год превысила 500 тыс. долларов, а к 2030 году здесь планируют втрое нарастить штат до 12 тыс. сотрудников, а число резидентов - до 270.

Такая динамика - лучшее доказательство того, что белорусско-китайское сотрудничество набирает обороты. И ключевую роль в этом играют не только масштабные производства, но и торговые механизмы.

Например, Белорусская универсальная товарная биржа становится надежным мостом для прямых контактов без посредников.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка "Великий камень":

"На сегодняшний день в парке зарегистрировано 175 компаний-резидентов, из них 67 - из Китайской Народной Республики. Эти компании с начала создания парка и по сегодняшний день инвестировали более 1 млрд 200 млн долларов в основной капитал; если говорить о составляющей китайской - это 650 млн долларов, то есть более половины. Надо сказать, что небольшая просадка у нас по количественному показателю. Мы провели масштабную ревизию в этом году наших проектов, и 21 компания была исключена из резидентов. Но это, опять же, подтверждает то, что мы не гонимся за количеством, а как раз-таки делаем акцент на качестве".

Уникальная экосистема: льготный режим, готовая инженерия, доступ к рынкам ЕАЭС и Китая. Все это позволяет не просто собирать узлы, а выстраивать полную производственную цепочку - от разработки до серийного выпуска. Экспорт к 2030 году должен преодолеть планку в 500 тыс. долларов.