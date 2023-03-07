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Выручка Twitter резко упала
Выручка Twitter в декабре резко упала на 40 процентов после отказа рекламодателей в сотрудничестве. Напомним, в ноябре многие фирмы заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий бизнесмена Илона Маска в отношении приобретенной им компании. Теперь соцсеть предлагает огромные скидки и даже готова в некоторых случаях размещать рекламу бесплатно. Все для того, чтобы вернуть лояльность крупных брендов.
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