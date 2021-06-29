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Высокие технологии для умных городов - одна из ключевых тем VIII Форума регионов

Концепцию "умного города" обсуждают и на VIII Форуме регионов Беларуси и России. Современные платформы интернета вместе с разновидностями искусственного интеллекта находят свое использование в сфере жилищно-коммунального хозяйства как мегаполисов, так и небольших населенных пунктов. Об этом сегодня заявили участники одной из секций форума, работа которой посвящена развитию двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху больших вызовов и цифровых технологий. Благодаря IT-сектору уже воплощается концепция "умный город", в том числе в белорусской столице.

Отдельная тема - образование. Парк высоких технологий сегодня презентовал на форуме образовательную программу для дошкольников - "Информатика без розетки".


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