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Высокие темпы: белорусские аграрии убрали около трети площадей зерновых, в лидерах Брестская область
Белорусские аграрии убрали около трети площадей зерновых. Погода хорошая, поэтому и темпы высокие.
Факт
По данным на утро, намолочено 2 миллиона 758 тысяч тонн нового урожая.
Лидер жатвы (и по собранному, и по темпам) - Брестская область. На ее счету 826 тысяч тонн хлеба и 60 % обработанных земель.
Следом по намолоту идет Минский регион - более 600 тысяч тонн зерна, но быстрее убирает Гомельская область. Здесь собрана почти половина урожая. К полумиллионному рубежу приближается Гродненская область, в регионе самая высокая урожайность - более 53 центнеров с гектара. Аграрии Могилевской области намолотили 276 тысяч тонн зерна. В самом северном регионе уже освоено более 17 % площадей. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.
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