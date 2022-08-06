Высокие темпы: белорусские аграрии убрали около трети площадей зерновых, в лидерах Брестская область

По данным на утро, намолочено 2 миллиона 758 тысяч тонн нового урожая.



Лидер жатвы (и по собранному, и по темпам) - Брестская область. На ее счету 826 тысяч тонн хлеба и 60 % обработанных земель.

Следом по намолоту идет Минский регион - более 600 тысяч тонн зерна, но быстрее убирает Гомельская область. Здесь собрана почти половина урожая. К полумиллионному рубежу приближается Гродненская область, в регионе самая высокая урожайность - более 53 центнеров с гектара. Аграрии Могилевской области намолотили 276 тысяч тонн зерна. В самом северном регионе уже освоено более 17 % площадей. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.