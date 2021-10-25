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Высокотехнологичное производство плат малой и средней серии будут развивать в "Великом камне"
Высокотехнологичное производство плат малой и средней серии будут развивать в "Великом камне". Продукцию планируют поставлять на рынок ЕАЭС. Использовать ее будут в таких сферах, как телекоммуникации и передача данных, медицина, автопромышленность. Новая компания стала 80-м резидентом индустриального парка и 15-м в этом году. Ранее был зарегистрирован первый субъект инновационной деятельности. Всего же решение об инкубации принято для трех проектов.
На период инкубации они могут два года пользоваться льготами. Кроме того, они имеют доступ к таким популярным механизмам и инструментам британского права, как конвертируемый заем, опцион, опционный договор. Это также расширяет возможности для привлечения финансов в такие стартапы. Также предоставляются возможности для развития в целом венчурной деятельности - венчурных фондов.
Особый акцент - на поддержку стартапов и малого бизнеса - в четвертой редакции указа о развитии индустриального парка. Для перспективных проектов в "Великом камне" создан своеобразный бизнес-инкубатор. В инновационном центре для молодых новаторов, например, экспериментальные лаборатории и производственные центры, зона коворкинга и демонстрационный зал.
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