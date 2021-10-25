Высокотехнологичное производство плат малой и средней серии будут развивать в "Великом камне"

На период инкубации они могут два года пользоваться льготами. Кроме того, они имеют доступ к таким популярным механизмам и инструментам британского права, как конвертируемый заем, опцион, опционный договор. Это также расширяет возможности для привлечения финансов в такие стартапы. Также предоставляются возможности для развития в целом венчурной деятельности - венчурных фондов.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"