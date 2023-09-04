Высокотехнологичные комплексы, рентабельность и дисциплина. Итоги совещания у Лукашенко по развитию свиноводства

Перспективы развития свиноводческой отрасли обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Во время совещания акцент был сделан на анализ ситуации в каждой области. Губернаторы подробно доложили главе государства о состоянии дел в свиноводческой отрасли регионов. Предметно обсуждалось, что следует делать с теми свиноводческими комплексами, которые работают нерентабельно, на базе устаревших технологий. Целесообразно ли их сносить и строить новые или стоит реконструировать. Ответ на эти вопросы будут искать все заинтересованные лица при подготовке специальной программы, которую поручил разработать глава государства.

Основной посыл от Президента - двигаться по пути создания высокотехнологичных комплексов, как при модернизации уже имеющихся, так и при строительстве новых. Предстоит провести детальный анализ в разрезе регионов, чтобы определиться, где, сколько и каких комплексов нужно возвести или реконструировать, каким будет помощь и участие со стороны государства. По аналогии с тем, как это было сделано в стране с молочно-товарными комплексами.

Особое внимание Александр Лукашенко поручил уделять вопросам рентабельности как вновь возводимых объектов, так и уже существующих. Если, например, какие-то отдельные комплексы хронически убыточны, то не нужно их искусственно поддерживать и вытягивать любой ценой.

Соблюдение технологической и трудовой дисциплины, порядка на свиноводческих комплексах является вопросом государственной важности. Это подчеркнул Президент в начале совещания, и свое требование неукоснительно обеспечить и одно, и второе повторил и во время обсуждения темы с участниками мероприятия. Особое значение данный вопрос приобретает в контексте биологической защиты комплексов, в том числе от африканской чумы свиней, которая в свое время негативно повлияла на свиноводческую отрасль страны.

Затрагивалась и тема поставки в Беларусь свинины по импорту. Подчеркивалось, что страна производит достаточно свинины, чтобы обеспечить собственные потребности, и дефицита не наблюдается. Поставки этой продукции из-за границы осуществляются преимущественно для нужд мясоперерабатывающей промышленности и из тех стран, где эта продукция выигрывает по отношению к отечественной по ценовому фактору.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин по итогам совещания рассказал журналистам, что в целом отрасль трансформируется и движется вперед, улучшаются технологические показатели: "Мы уже сегодня понимаем, что мы можем значительно меньшим поголовьем свиней за счет нормальных привесов получить тот объем свинины, который необходим в нашей стране, чтобы, во-первых, удовлетворить потребности людей, и второе - обеспечить свининой перерабатывающую отрасль".

Одним из главных результатов совещания губернатор назвал решение о выработке программы в сфере развития свиноводства на ближайшие несколько лет. Ее цель - модернизировать свинокомплексы для получения необходимого объема производства свинины. "Строительство современных свинокомплексов - это не только технология, но и защита от определенных болезней, накопленных на старых свинокомплексах", - подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Минской области, Александр Турчин отметил, что поручение Президента выйти на уровень производства свинины 2012 года в разрезе региона выполнено и даже перевыполнено. Современные свинокомплексы позволяют не только обеспечить вал, но и добиться более высоких показателей экономической эффективности. "Спасибо главе государства, он услышал и поддержал. Это техническое перевооружение отрасли, строительство новых свинокомплексов. Потому что у нас (в области. - Прим. БЕЛТА) семь свинокомплексов, которым уже более 30 лет. По целому ряду причин тех результатов, которые мы должны иметь, чтобы быть конкурентоспособными с нашими странами-соседями, мы на них иметь не можем", - рассказал руководитель Минской области.

Он также считает важным просчитать необходимые объемы производства под полную потребность, чтобы самостоятельно себя обеспечивать. "Я являюсь убежденным сторонником, что все-таки, когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы должны четко понимать, что нужно рассчитывать на собственные силы. Импорт - это все хорошо, но бывают иногда такие ситуации, что в одночасье этот импорт останавливается, и мы можем столкнуться с целым рядом серьезных проблем", - сказал Александр Турчин.





В свою очередь председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что в регионе производится более четверти всей свинины в стране. Действуют различные свинокомплексы, но наиболее оптимальным он считает комплексы на 24 тыс. голов. "Чтобы обеспечить безопасность, снизить риски и экологическую нагрузку, оптимальным видится 24 тыс. голов. И проектирование новых комплексов и реконструкция ведутся именно под эту цифру", - рассказал он.

"Во главу угла мы должны ставить экономическую эффективность. К сожалению, на сегодняшний момент не все комплексы у нас работают с положительным финансовым результатом. Да, в целом по области положительный результат достигается, причем он наиболее высокий в стране. Но мы смотрим детали. Мы должны те комплексы, которые на сегодняшний момент не могут обеспечить экономически эффективную работу, либо перепрофилировать, либо реконструировать. Либо в этом же районе, хозяйстве построить новый комплекс для того, чтобы людей перевести в более комфортные и экономически эффективные условия работы", - раскрыл суть подхода к проблеме Владимир Караник.

Он отметил, что Президент на совещании особо акцентировал внимание на необходимости достижения экономической эффективности, а не вала, как в советские времена.

"Если брать потребность Беларуси, то наш АПК их в полной мере удовлетворяет. Что касается нужд людей, потребности в свинине предприятиями страны удовлетворяются. Но надо понимать, что мясо - это еще и продукт для наших перерабатывающих предприятий, которые имеют хороший экспортный потенциал. Поэтому часть свинины идет на переработку для производства продукции, которая поставляется на экспорт, - рассказал губернатор. - И вот здесь многие производители ставят во главу угла экономическую эффективность. Если российская свинина дешевле, они ее закупают, чтобы удешевить свои экспортные поставки. Поэтому давно не стоит вопрос, что в стране дефицит свинины и что населению не хватит этого мяса. Только четверть производимой в Гродненской области свинины идет на прилавки. Остальное идет на переработку".