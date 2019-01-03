Высокотехнологичные платежные терминалы в Беларуси станут выпускать к концу года

Предприятие по выпуску высокотехнологичных платежных терминалов заработает в Беларуси к концу года. Сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрировали 42-е предприятие-резидент. Компания "Вайсизи Интернешнл(Бел)" занимает лидирующие позиции в сфере интернет-платежей в мире. Этой системой уже пользуются более чем в 60 странах. В Беларуси появится производственный, а также центр исследований и техподдержки. На первом этапе объем инвестиций составит более 2 миллионов долларов.