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Высокотехнологичные платежные терминалы в Беларуси станут выпускать к концу года
Предприятие по выпуску высокотехнологичных платежных терминалов заработает в Беларуси к концу года. Сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрировали 42-е предприятие-резидент. Компания "Вайсизи Интернешнл(Бел)" занимает лидирующие позиции в сфере интернет-платежей в мире. Этой системой уже пользуются более чем в 60 странах. В Беларуси появится производственный, а также центр исследований и техподдержки. На первом этапе объем инвестиций составит более 2 миллионов долларов.
В этом году парк "Великий камень" планирует принять еще 20 новых резидентов. К концу года их количество превысит 6 десятков компаний. А общий объем инвестиций до 2020 года составит более миллиарда долларов.
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