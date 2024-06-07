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Высокотехнологичный уровень земледелия - задача для белорусских аграриев

Для массового внедрения точного земледелия в сельское хозяйство необходимы техническая готовность сельхозпредприятий и высокая квалификация людей. Об этом сегодня говорили во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в Гродненскую область. На базе СПК имени Сенько прошло совещание по вопросу формирования программы по переходу аграрной отрасли на новый технологический уровень. В ближайшее время по всей стране должна быть выстроена целостная система развития высокотехнологичного сельского хозяйства.

Переход на новый технологический уровень подразумевает решение двух основных задач: сохранения плодородия почв и качества почв и повышение отдачи от вложения в сельское хозяйство, повышение рациональности использования этого самого ресурса.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Внедрение системы точного земледелия в сельское хозяйство в Беларуси планируется вводить поэтапно.

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