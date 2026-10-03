Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" собрала гостей из 45 стран

Большая промышленная неделя завершилась в Минске. Главный промышленный смотр евразийского пространства "ИННОПРОМ. Беларусь" собрал гостей из 45 стран. Это практически вдвое больше, чем годом ранее.

Однако точные цифры - сколько было посетителей и на какие суммы подписаны контракты - определить только предстоит. Свои разработки на полях "БелЭкспо" приехали показать более 500 компаний.

Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу машиностроения группы компаний "Аскон" (Россия):

"Мероприятие очень значимое как с точки зрения белорусского рынка, на котором мы работаем, так и с точки зрения кооперации между нашими странами - Россией и Беларусью".

Он напомнил, что компания "Аскон" подписала соглашение с "БЕЛАЗом", которое связано с вопросом подготовки профессиональных инженерных кадров и расширения центра компетенции.

Следующий "ИННОПРОМ" пройдет в апреле 2027 года. Примет масштабную выставку столица Узбекистана - Ташкент.