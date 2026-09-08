Выставка китайских товаров и услуг стартует 9 сентября в Минске

Уже 9 сентября стартует 5-я выставка китайских товаров и услуг - это крупнейшее событие для развития деловых контактов между Беларусью и Поднебесной. 8 сентября бизнес двух стран встречается в неформальной обстановке.

"Великий камень" - это крупнейшая свободная экономическая зона Поднебесной за ее пределами, а также крупнейший совместный экономический проект Беларуси и Китая.

Количество резидентов уже приближается к 160 (резиденты из 15 стран). Объем инвестиций - более 1,6 млрд долларов. Свой вклад в это вносит и выставка китайских товаров и услуг. Она пройдет уже в 5-й раз.

Традиционно она проходит в "Великом камне", с каждым годом количество участников растет. В юбилейный раз масштаб самой выставки настолько большой, что "Великий камень" уже вместить ее не может. В 2026 году она пройдет и в BELEXPO, где 9 сентября пройдет церемония открытия.

8 сентября - пролог выставки. Проходят B2B-встречи бизнесменов из Беларуси и Китая, чтобы они познакомились, а 9 сентября смогли ознакомиться на площадке BELEXPO уже с конкретными образцами продукции.

Интересующих сфер очень много: и строительство, и промышленность, и медицина, и даже сельское хозяйство. Все обязательно с приставкой "умное", учитывая компетенции и Беларуси, и Китая.

Количество участников - 127 со стороны Китая. Это говорит об интересе, который существует к Беларуси. Совместных проектов ждать однозначно стоит.

Александр Лебедянцев, первый замглавы администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Это возможность презентовать свой бизнес-климат нашим потенциальным партнерам и инвесторам, а также установить прямые контакты, которые в дальнейшем будут развиты по приоритетным для парка направлениям. Хочу добавить, что в сентябре пройдет ряд презентаций "Великого камня" в Китае".

Чжун Сомин, председатель Ассоциации машиностроительной отрасли уезда Чансин:

"Я представляю регион, где машиностроение является главной отраслью. Годовой объем производства превышает 50 млрд юаней. У нас работает много уникальных инновационных предприятий. Представители многих компаний сейчас приехали со мной в Беларусь. Но это не ознакомительная поездка, мы уже и так много про вас знаем. Задача - наладить сотрудничество. Нам нужны конкретные договоренности. Искренне рассчитываем на результативный диалог".

9 сентября пройдет совместный инвестиционно-экономический форум, а 10-го - презентация возможностей китайских предприятий на площадке BELEXPO.

В "Великом камне" также будет достаточно насыщенная повестка. Это, прежде всего, знакомство с возможностями парка, чтобы сюда активно приходили белорусские и китайские компании.

Напомним, 2026-2027 гг. объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.