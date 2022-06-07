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Выставка "Белагро-2022" - лучшие достижения агропрома Беларуси
Внимание государства и инвестиции еще в одну отрасль позволяют нашей стране быть независимой и самодостаточной. Сельское хозяйство дает результат и обеспечивает продовольственную безопасность. В то время как многие страны ощутили глобальную нехватку продовольствия. Сегодня в Минске открылась выставка "Белагро". Форум стартовал в "Великом камне". Сюда специально приехали более 35 делегаций. Беларусь - за честное партнерство.
Свыше 400 компаний встретились на одной площадке. Отдельными экспозициями представлены почти два десятка российских брендов. Акцент на импортозамещение.
Алина Лаппо расскажет о новинках от производителей. Масштабы "Белагро" в этом году действительно впечатляют. Площадка собрала более 400 участников из различных стран мира. Здесь под одной крышей и IT-решения для сельского хозяйства, и мясная продукция, и молочка, и кондитерские изделия - от ассортимента разбегаются глаза. А еще так много интересного и полезного снаружи.
Под открытым небом красуется техника наших промышленных гигантов. Постоянный участник - Минский тракторный завод.
Среди уже признанных флагманов предприятия выделяется первый беспилотник. Производитель уверяет - это настоящая находка для аграриев: трактор оснащен системами точного земледелия, подходит для любой почвы, машина эффективна и экономична на больших полях.
Виталий Вовк, гендиректор МТЗ:
Мы предлагаем технологию, не просто трактор. Это очень важно сегодня, что мы не стоим на месте, наш бренд развивается. Мы видим большое количество наших друзей, которые приезжают на выставку посмотреть новые образцы техники, новые технологии и, естественно, попробовать вкусные белорусские продукты.
Беларусь - признанный лидер в производстве продуктов питания. Наша сельхозпродукция - это бренд качества, которую ценят во всем мире. Сегодня поставки идут более чем в 100 стран. На фоне неутешительных прогнозов о нехватке продовольствия значение аграриев сложно переоценить. И "Белагро" - это лучшая возможность заявить о себе.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Прошлый год мы закончили с рекордной суммой экспорта - 6,7 млрд долларов. Этот год начат неплохо, даже вопреки изменениям логистики, закрытию Одесского порта. Нам оперативно нужно было пересмотреть логистические потоки нашей продукции. Мы их нашли. И за 4 месяца наш экспорт уже составил 2,2 млрд долларов с ростом 111 % к уровню прошлого года. Я не вижу больших предпосылок к какому-то снижению, мы ставим себе задачу увеличить производство сельскохозяйственной продукции по итогам текущего года почти на 5 %, то есть по всем позициям достаточно амбициозные задачи.
"Белагро-2022" собрала более 400 компаний
Беларусь всегда уделяла большое внимание своей продовольственной безопасности, разнообразие ассортимента на "Белагро" это подтверждает в очередной раз. Стенды буквально ломятся от изобилия, представлены и импортозамещающие новинки. Предприятия осваивают новые технологии, чтобы белорусы не почувствовали нехватки деликатесов на полках.
Сегодня приходится работать в особых условиях - сказывается ожесточенное экономическое давление Запада. Однако оно вызывает адекватный ответ и белорусов, и россиян. Он предусматривает активную кооперацию в разных сферах, в том числе в АПК. Это позволит обеспечить союзникам экономический суверенитет и продовольственную безопасность в полном объеме.
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
"Наука для жизни. Технологии для производства". С таким девизом почти на тысяче квадратных метров разместила 300 разработок Национальная академия наук. Это все то, что уже внедрено в производство и сельское хозяйство. Новинок тоже хватает: от семян новых сортов до оригинальных линий фасовки овощей.
Белорусский сельскохозяйственный дрон представило предприятие "Авиационные технологии и комплексы"
Новое решение для хорошего урожая представило и предприятие "Авиационные технологии и комплексы".
Сергей Костевич, заместитель гендиректора ЗАО "Авиационные технологии и комплексы":
Ежегодно "Белагро" становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Для наших производителей это хорошая возможность не только показать себя и поделиться опытом, но и пополнить портфель выгодными контрактами. У участников еще есть время - форум продлится до 11 июня.
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