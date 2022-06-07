Выставка "Белагро-2022" - лучшие достижения агропрома Беларуси

Под открытым небом красуется техника наших промышленных гигантов. Постоянный участник - Минский тракторный завод.

Мы предлагаем технологию, не просто трактор. Это очень важно сегодня, что мы не стоим на месте, наш бренд развивается. Мы видим большое количество наших друзей, которые приезжают на выставку посмотреть новые образцы техники, новые технологии и, естественно, попробовать вкусные белорусские продукты.

Прошлый год мы закончили с рекордной суммой экспорта - 6,7 млрд долларов. Этот год начат неплохо, даже вопреки изменениям логистики, закрытию Одесского порта. Нам оперативно нужно было пересмотреть логистические потоки нашей продукции. Мы их нашли. И за 4 месяца наш экспорт уже составил 2,2 млрд долларов с ростом 111 % к уровню прошлого года. Я не вижу больших предпосылок к какому-то снижению, мы ставим себе задачу увеличить производство сельскохозяйственной продукции по итогам текущего года почти на 5 %, то есть по всем позициям достаточно амбициозные задачи.

расскажет о новинках от производителей. Масштабы "Белагро" в этом году действительно впечатляют. Площадка собрала более 400 участников из различных стран мира. Здесь под одной крышей и IT-решения для сельского хозяйства, и мясная продукция, и молочка, и кондитерские изделия - от ассортимента разбегаются глаза. А еще так много интересного и полезного снаружи.Среди уже признанных флагманов предприятия выделяется первый беспилотник. Производитель уверяет - это настоящая находка для аграриев: трактор оснащен системами точного земледелия, подходит для любой почвы, машина эффективна и экономична на больших полях.Беларусь - признанный лидер в производстве продуктов питания. Наша сельхозпродукция - это бренд качества, которую ценят во всем мире. Сегодня поставки идут более чем в 100 стран. На фоне неутешительных прогнозов о нехватке продовольствия значение аграриев сложно переоценить. И "Белагро" - это лучшая возможность заявить о себе.