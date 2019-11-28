3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка пищевой промышленности в Узбекистане
В эти дни Ташкент представляет все самое вкусное белорусского производства. В Узбекистане открылась Международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства. Она проходит при участии более 20 стран. Белорусы приехали с коллективным стендом. Его открыла Белорусская торгово-промышленная палата. В национальной экспозиции производители мясо-молочной и диетической продукции, хлебобулочных и лечебно-профилактических изделий. Участники рассчитывают на установление деловых контактов не только с дистрибьюторами и ритейлерами, но и с конечными потребителями. А это может заметно увеличить белорусский экспорт в Узбекистан. Ожидается, что форум посетят более 6 000 представителей местного бизнеса.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов