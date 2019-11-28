Выставка пищевой промышленности в Узбекистане

В эти дни Ташкент представляет все самое вкусное белорусского производства. В Узбекистане открылась Международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства. Она проходит при участии более 20 стран. Белорусы приехали с коллективным стендом. Его открыла Белорусская торгово-промышленная палата. В национальной экспозиции производители мясо-молочной и диетической продукции, хлебобулочных и лечебно-профилактических изделий. Участники рассчитывают на установление деловых контактов не только с дистрибьюторами и ритейлерами, но и с конечными потребителями. А это может заметно увеличить белорусский экспорт в Узбекистан. Ожидается, что форум посетят более 6 000 представителей местного бизнеса.