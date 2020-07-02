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Выставка "Судьба гигантов" проходит на Октябрьской площади в Минске
Больше 70 образцов техники отечественных промышленных гигантов собрали под открытым небом.
Сейчас на месте работает наш корреспондент Александр Смирнов (прямое включение).
Сегодня на всех континентах работает техника, созданная руками белорусских рабочих. Ежегодно около 70 % продукции реализуется за рубеж. Предприятия Минпрома ведут активную работу по завоеванию новых рынков, созданию инновационных продуктов, техническому перевооружению и модернизации производств.
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