Выставка UzFood 2024 пройдет в Ташкенте 26-28 марта - Беларусь в числе экспонентов

Менее недели остается до открытия международной выставки продуктов питания, ингредиентов и технологий производства UzFood 2024 в Ташкенте. В ходе форума на тематической экспозиции Беларуси компании представят широкую товарную линейку мясомолочной продукции, сыры, соки и десерты.