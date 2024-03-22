ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Выставка UzFood 2024 пройдет в Ташкенте 26-28 марта - Беларусь в числе экспонентов

Менее недели остается до открытия международной выставки продуктов питания, ингредиентов и технологий производства UzFood 2024 в Ташкенте. В ходе форума на тематической экспозиции Беларуси компании представят широкую товарную линейку мясомолочной продукции, сыры, соки и десерты.

На площадке также пройдут прямые переговоры поставщиков продуктов и закупщиков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все