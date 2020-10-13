Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 10-13 ноября

Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо" откроется в Минске 10 ноября. Свою продукцию представят несколько сотен участников из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья. Пройдет деловой форум, впервые организуют международный дегустационный конкурс. Запланированы соревнования среди кондитеров и шеф-поваров. Ставшие традиционными блиц-переговоры проведут производители и менеджеры торговых сетей и интернет-магазинов.