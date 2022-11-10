Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 15-18 ноября

Выставка "Продэкспо" пройдет в Минске на следующей неделе. Комплекс "Белэкспо" объединит два десятка производителей. Там будет представлен широкий ассортимент продукции: от повседневных продуктов и питания для здорового образа жизни до изысканных деликатесов.



Главным событием станет деловой форум. Эксперты отрасли обсудят импортозамещение на внутреннем рынке, а также обеспечение продовольственной безопасности.



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