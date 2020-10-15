Вызванный пандемией кризис приведет к спаду мирового производства в размере $28 трлн

К снижению мирового производства на $28 трлнв ближайшие пять лет приведет кризис, вызванный пандемией. Об этом заявляет МВФ. В числе мер для преодоления кризиса называют борьбу с самой пандемией, предоставление финансовой поддержки и налоговых вычетов домохозяйствам и компаниям, создание более устойчивой и инклюзивной экономики, решение проблем, связанных с государственной задолженностью.