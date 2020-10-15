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Вызванный пандемией кризис приведет к спаду мирового производства в размере $28 трлн
К снижению мирового производства на $28 трлнв ближайшие пять лет приведет кризис, вызванный пандемией. Об этом заявляет МВФ. В числе мер для преодоления кризиса называют борьбу с самой пандемией, предоставление финансовой поддержки и налоговых вычетов домохозяйствам и компаниям, создание более устойчивой и инклюзивной экономики, решение проблем, связанных с государственной задолженностью.
Согласно ранее представленному отчету МВФ, в этом году спад мирового ВВП составит 4,4 %. В странах еврозоны больше всего из-за кризиса пострадает Испания. К показателям, которые были до пандемии, большинство стран вернется лишь к 2022 году.
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