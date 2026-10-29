Взаимная торговля в ЕАЭС достигла 67,5 млрд долларов за 8 месяцев

Рыночные механизмы стимулируют переход на национальные валюты. Бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты без необходимости административного принуждения - об этом говорят 29 октября в Несвиже. Там проходит Консультационный совет по валютной политике стран ЕАЭС.

Главы Центробанков заявили об устойчивости экономик стран Евразийского экономического союза к внешним шокам и давлениям, а также привели конкретные статистические данные.

Например, объем взаимной торговли товарами и услугами за 8 месяцев внутри пятерки достиг 67,5 млрд долларов. Прирост по сравнению с 2025 годом за такой же период составил 11,5 %. Озвучена цифра предполагаемой общей торговли по 2026 году - 106 млрд долларов.

Бизнес выбирает партнеров из стран ЕАЭС и рассчитывается в основном в национальных валютах.

Тема № 2, которая звучала за столом переговоров, - это кибермошенничество. В частности, сейчас особый оборот набирает социальное мошенничество. Важно делиться своими наработками и лучшими практиками в борьбе с этими преступлениями. Вот об этом говорили главы Центробанков.

Инна Легчилова, начальник управления Национального банка Беларуси:

"Мы с Российской Федерацией работаем на сегодняшний день над проектом совместного противодействия несанкционированным платежным операциям, который даст нам возможность приостанавливать переводы денежных средств на одной и другой сторонах. При этом дальнейший наш шаг будет - возврат приостановленных денежных средств. Эта дорога достаточно тяжелая, существует законодательство двух стран, нужно будет это все решать, но я надеюсь, что у нас все получится. Дорогу осилит идущий".

Также будут говорить о внедрении и использовании цифровых валют в Евразийском экономическом союзе и виртуальных активах, в частности, создании правового поля для формирования устойчивой финансовой системы.