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Взаимная торговля Беларуси и Ленинградской области России достигла 1 млрд долларов - на этом не останавливаемся
Достижение объема взаимной торговли с Ленинградской областью России в 1 млрд долларов является условным ориентиром, и стороны не намерены ограничиваться этим показателем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что в ходе предыдущей встречи с руководителем региона была обозначена цель - выйти на заветный миллиард в торговле. "Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить на 20 %. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации, и миллиардом мы точно не будем ограничиваться. Это такой условный ориентир", - обратил внимание белорусский лидер.
Товарооборот Беларуси и Ленинградской области России в 2023 году демонстрирует рост. Так, за период с января по июль этого года он составил около 533 млн долларов, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом белорусский экспорт достиг 139 млн долларов, увеличившись более чем на 44 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В числе основных экспортных позиций - нефтепродукты, мясо и субпродукты домашней птицы, стальные и алюминиевые прутки, мужская одежда, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки.
По итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил 834 млн долларов, увеличившись почти на 19 % по сравнению с 2021 годом.
Фото: БЕЛТА
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