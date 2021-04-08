Взаимная торговля в ЕАЭС за январь выросла на 3,3 %

Локомотивом евразийской интеграции выступает белорусская экономика. Лестные оценки накануне прозвучали в Москве: министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК подытожил последние данные взаимной торговли, объяснил, как работает интеграционный эффект в случае успехов отдельных стран и даже предложил создать новое рейтинговое агентство.



Последняя инициатива, пожалуй, заслуживает особого внимания. Дескать, ЕАЭС создание своей оценочной системы не помешает. Более того, это скорее необходимость, чем просто составляющая финансовой независимости. Ведь до тех пор, пока евразийская «пятерка» пользуется рейтингами американской "тройки" - т.е. крупнейшими рейтинговыми агентствами США - это автоматически гарантирует возникновение барьеров на финансовом рынке. И здесь велика политическая составляющая. Простой пример: санкционная война против России приводит к занижению для нее рейтингов кредитных рисков со стороны США, что в свою очередь ведет к росту процентных ставок на финансовом кредитном рынке. Собственное евразийское агентство позволит избежать таких финансовых потерь и в целом уйти от зависимости от третьих стран.



Наш корреспондент Вероника Бута подытожит экономические заявления ЕЭК.



Рост в Евразийском союзе на 3,3 %. Сергей Глазьев приводит данные о взаимной торговле в ЕАЭС за январь - пока это самые свежие цифры. Результаты Беларуси обнадеживают. Но расслабляться рано. Это пока лишь начало года.



По мнению Сергея Глазьева, белорусская экономика - мощный локомотив интеграционных процессов. Причина очевидна: наша страна связана с российскими партнерами крепкой кооперацией.



Любой успех нашей страны дает эффект для ЕАЭС. Министр объясняет практически на пальцах.Будем объективны: говорить о высоких темпах роста сегодня не приходится. Скорее в странах идет гонка на выживание. Очередной мировой финансовый кризис на фоне пандемии. Не на руку, говорит министр, и выбранный курс денежно-кредитной политики в постсоветском регионе. Беларусь вслед за Центробанком России ужесточает правила игры на финансовом рынке, чтобы не допустить высокой инфляции.



В ответ на структурный кризис, в котором мировая экономика живет с 2008 года, необходимо снижать процентные ставки и увеличивать объем кредитных средств, - убежден Сергей Глазьев. Министр ставит под сомнения рекомендации МВФ. По его словам, они немного устарели.



Сергей Глазьев также считает, что странам Евразийского экономического союза нужно активнее переходить на национальные деньги во взаимной торговле. Из-за санкций американский доллар стал для России токсичной валютой.



